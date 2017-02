Waalveren varen dit jaar eerder en langer

DRUTEN - Wie houdt van een rondje met een pontje, kan dit jaar extra lang genieten van de veren over de Waal. In het verleden waren de pontjes alleen in juli en augustus de hele week in de vaart, maar dit jaar is dat van half juni tot half september.

De pontjes gaan vanaf eind april al varen, maar tot half juni alleen in het weekend. Elektrische fiets Volgens directeur Kwakernaak van recreatieschap Uiterwaarde, de exploitant van de pontjes, wordt langer gevaren om te voldoen aan de toenemende vraag. Elk jaar krijgen de fiets- en voetveren over de Waal meer klanten. Vooral mensen met een elektrische fiets maken veel toertochten. Schippers gezocht Uiterwaarde is nog wel op zoek naar schippers voor de pontjes over de Waal. Het gaat onder meer om de veerverbindingen tussen Beuningen en Slijk-Ewijk en tussen Druten en Dodewaard. Er zijn schippers nodig met een groot vaarbewijs of met een klein vaarbewijs. Zij kunnen rekenen op een vrijwilligersvergoeding.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden