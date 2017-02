Inschrijving voor Posbankloop in Velp begonnen

VELP - De inschrijving voor de Posbankloop in Velp is woensdag begonnen. Deelnemers kunnen zich inschrijven via internet.

De Posbankloop wordt gehouden op 24 september in Velp en gaat onder meer door natuurgebied De Posbank. De Rozendaalselaan is de plek waar hardlopers beginnen en uiteindelijk ook weer over de finish komen. Hardlopers kunnen kiezen uit twee afstanden, 5,5 of 15 kilometer. Vorig jaar waren de afstanden iets langer, toen kon er worden gekozen uit 6,1 km of 16,1 km, dat komt neer op vier of tien Engelse mijlen. Inschrijven kan via www.deposbankloop.nl.

