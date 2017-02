'Onze kneuterigheid is ons succes', Aalten krijgt tweede electrokar

AALTEN - Ouderen en mensen met een beperking hoeven in de gemeente Aalten niet achter de geraniums te blijven zitten. Sinds deze week rijden er maar liefst twee electrokarren. Er reed er al jarenlang eentje rond, nu was er geld voor nummer twee.

'Dit is echt fantastisch', zegt mevrouw Scholten. 'Ik ga naar kennissen koffie drinken, naar koersbal of boodschappen doen'.

Foto: Omroep Gelderland

Gebruikers maken telefonisch een afspraak om gehaald en gebracht te worden. Achttien vrijwilligers zorgen ervoor dat de overdekte wagentjes elke dag van half tien 's ochtends tot zeven uur 's avonds rijden. 'De ritprijs? Die hebben we niet, mensen geven een vrijwillige bijdrage en daarmee kunnen we het onderhoud prima verrichten', zegt Hans Onstenk van de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé.

Vervoer op maat

'Het is echt vervoer op maat, voor iedere bewoner die zelf geen vervoer heeft. Vijf jaar geleden zijn we gestart met een open karretje om bewoners van onze instelling te vervoeren van het ene naar het andere gebouw. En inmiddels is dat een dichte kar geworden waar iedereen die dat nodig heeft, gebruik van kan maken. Zo halen we ouderen op voor de koffie en brengen we ze daarna bijvoorbeeld naar de gym of weer terug naar waar ze wonen'.

Veel interesse

Ook andere dorpen hebben de afgelopen jaren het karretje op de voet gevolgd. Inmiddels zijn er in Lingewaard, Dinxperlo en Winterswijk ook al electrokarren. 'En we zijn nu aan het kijken of we ook in Groenlo een karretje kunnen laten rijden', vertelt Onstenk trots.