Kans op gejatte fiets bij station Nijmegen Lent moet nog dit jaar omlaag

NIJMEGEN - Nog dit jaar moeten er betere fietsklemmen en nieuwe fietskluizen komen bij station Nijmegen Lent. De hoop is dat er daar dan minder fietsen gestolen worden. Afgelopen jaar verdween er elke week wel een fiets.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de lokale D66-fractie. De politieke partij vroeg het college wat het gaat doen aan de diefstallen.

De fietsendieven op station Nijmegen Lent hebben ervoor gezorgd dat er een knalgeel bordje is opgehangen om fietsers die met de trein willen te waarschuwen. 'Fiets goed vastzetten', is het advies op het bordje om de kansen op behoud van je fiets wat te vergroten.

foto: D66 Nijmegen

'Het wordt fietsendieven makkelijk gemaakt'

Er is weinig verlichting bij het station Nijmegen Lent. Er zijn geen afsluitbare fietsenstallingen en het terrein ligt er verlaten bij. ‘Hierdoor wordt het de fietsendieven wel erg gemakkelijk gemaakt’, stelt D66. De partij vroeg het college daarom werk te maken van een veiligere fietsenstalling.

Omdat het een studentenstad is worden er in Nijmegen sowieso relatief veel fietsen gestolen: meer dan 2000 per jaar. Dat is verreweg het meeste van alle gemeenten in Gelderland.

Fietsendiefstallen hebben niet de hoogste prioriteit bij het aanpakken van criminaliteit, schrijft het college, maar de politie onderneemt wel actie door bijvoorbeeld lokfietsen in te zetten.

