'In twee minuten heb je een trauma voor het leven'

LIENDEN - Als er tegen 18.30 uur wordt aangebeld bij een echtpaar in Lienden kan het stel nog niet vermoeden dat ze korte tijd later aan het worstelen zijn met overvallers. 'Ik reageerde meteen en wilde dat wapen uit zijn hand hebben', reageert de bewoner nog altijd hevig geschrokken.

In het opsporingsprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland doen de slachtoffers woensdagavond hun verhaal.

Vorige week donderdag rond 18.30 uur belt een jonge vrouw aan bij het huis aan de Hofstede in Lienden. Ze vraagt om water, een paar seconden later worstelt Martin van Hattem met een van de overvallers.

Botbreuken, kneuzingen, blauwe plekken en overal bloed

De bewoner wordt meerdere keren geschopt en geslagen. 'Ze spoten pepperspray in mijn gezicht, een van die mannen heeft mij meerdere keren op m'n hoofd geslagen.'

Martin van Hattem houdt er behoorlijk wat letsel aan over. Gebroken en gekneusde ribben, een wond op zijn hoofd, een blauw oog en schrammen en schaafwonden over zijn hele lijf. 'Het is nu een week geleden, maar ik voel me een oude man van 75, ze hebben me flink toegetakeld'.

Politie zoekt getuigen

De politie hoopt dat er mensen in de buurt van het huis iets hebben gezien dat te maken kan hebben met deze overval. De Hofstede ligt tussen de provinciale weg en het centrum van het Betuwse dorp. In de nieuwbouwwijk achter het huis waren er rond het tijdstip van de overval nog behoorlijk wat mensen op straat. Mogelijk hebben zij net na 18.30 uur mensen zien rennen.

