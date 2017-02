Medewerker school op non-actief na ongepast gedrag

BARNEVELD - Het Johannes Fontanus College in Barneveld heeft een medewerker op non-actief gesteld omdat er onderzoek wordt gedaan naar mogelijk ongepast gedrag van de collega.

De schoolleiding wil niet van een schorsing spreken omdat het niet om een disciplinaire maatregel gaat, maar het moet wel de ruimte geven om de zaak goed te onderzoeken. Er worden geen mededelingen gedaan over de aard van het ongepaste gedrag.

Strafrechtelijk onderzoek

In een bericht aan ouders en verzorgers van de leerlingen wordt er in het algemeen gesteld dat er onderzoek wordt gedaan, maar niet door wie dat gebeurt.

Directeur René Minderhoud wil niet zeggen of het om een strafrechtelijk onderzoek gaat: 'Het is niet helemaal eenduidig. Het onderzoek is in ieder geval bij de school zelf begonnen. Er zijn nu gesprekken gaande om het onderzoek helemaal over te dragen, maar aan wie en waarom daar kan ik niets over zeggen.'

Geen uitspraken over aangifte

Het is nog onduidelijk of er aangifte is gedaan bij de politie. Minderhoud zegt dat hij dit in ieder geval niet namens de school heeft gedaan. Hij wil niet zeggen of er leerlingen of collega's zijn die dit op persoonlijke titel hebben gedaan.