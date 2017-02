Dwangsom tegen overlast door feesten en partijen

NIJMEGEN - Een boete van tienduizenden euro's hangt de uitbater boven het hoofd. Omwonenden van de historische Commanderie van Sint Jan in de Nijmeegse binnenstad zijn de overlast door feesten in het gebouw zat. Ze vroegen de gemeente op te treden, en die doet dat nu.

Het exploiteren van bruiloften en andere feesten valt in de categorie zware horeca en dat past niet in het bestemmingsplan. De horecaondernemer komt met het verweer dat de gemeente De Commanderie als officiële trouwlocatie heeft aangewezen. Maar de gemeente stelt dat dit alleen geldt voor de ceremonie van de wettelijke huwelijksvoltrekking.

Bruiloftsfeesten mogen alleen gehouden worden in panden met een toereikende bestemming. In het gebouw aan de Franseplaats 1 mag het niet. Begin vorig jaar heeft de gemeente een brief gestuurd om aan te geven dat de feesten niet kunnen. In de rest van 2016 zijn diverse overtredingen geconstateerd en dat is voor de gemeente nu reden om met de dwangsom te dreigen.

Boete van tienduizenden euro's

Als er toch nog feesten worden gehouden, kan er een boete worden opgelegd van maximaal 65.000 euro. De horecaondernemer is het er niet mee eens dat hij wordt geplaatst in de categorie zware horeca, waar feesten en muziek-/dansevenementen onder vallen. Hij heeft van de Commanderie geen discotheek, nachtclub, partycentrum of iets dergelijks gemaakt. Er worden niet elke dag borrels gehouden of verjaardagen en huwelijken gevierd.

Het historische gebouw is één van de eerste stenen gebouwen in Nijmegen, gebouwd in 1196. Het was onder meer eerst een ziekenhuis en daarna een klooster. De ridders van de adellijke Johanniter Orde maakten er in 1214 een klooster van. Aan deze orde dankt het gebouw zijn naam. Nadat het een ruïne was geworden door het Bombardement op Nijmegen in 1944 is het in de jaren zeventig weer herbouwd.