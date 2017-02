'Dit soort wapens steel je niet zomaar'

NIJKERK - 'Opmerkelijk dat dit soort wapens worden gestolen.' Dat zegt een voorzitter van een schietvereniging over de diefstal in Nijkerk van semi-automatische wapens, zoals een kalasjnikov en een M16 Bushmaster.

'Opslag van dit soort wapens is streng gereguleerd', stelt de man, die anoniem wil blijven. 'Je hebt het dan over verankerde kluizen. Die zijn niet makkelijk open te krijgen. De dieven hebben kennelijk alle tijd gehad, want het kost veel werk om zo'n kluis open te krijgen.'

'Regels veel strenger'

Strafrechtdeskundige Hennie Sackers van de Radboud Universiteit stelt dat het moeilijk is een vergunning te krijgen voor dit soort wapens. 'Het kan als ze gedeeltelijk onklaar zijn gemaakt. Verrassend dat er een vergunning voor wordt verleend. Sinds Alphen aan de Rijn zijn de regels veel strenger.'

In 2011 schoot een Alphenaar met een semi-automatisch wapen vijf mensen dood en verwondde er zeventien. Daarna pleegde hij zelfmoord.

'Mierenneuken op de vierkante millimeter'

Volgens de voorzitter van de schietvereniging zijn er diverse schietbanen in Nederland waar met semi-automatische wapens kan worden geschoten. Van afstanden van 300 meter tot meer dan een kilometer wordt op een schietschijf geschoten. 'We noemen dat mierenneuken op de vierkante millimeter.' Hij vindt het jammer als dit soort tragedies een smet op de sport geeft. 'Want alles is streng gereguleerd.'

