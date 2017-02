Rustig en ruim: speciale huizen voor Parkinsonpatiënten in Doetinchem

DOETINCHEM - Het is een uitkomst voor mensen die lijden aan de ziekte Parkinson. Zorgcentrum Den Ooiman in Doetinchem heeft sinds kort voor hen speciale woonunits. Ook de afdeling waar de 15 kamers aan liggen is ingericht op Parkinsonpatiënten, uniek voor de Achterhoek. De huizen zijn woensdag officieel geopend.

Parkinson is een complexe, chronische hersenziekte die zich op allerlei manieren kan uiten. De ziekte kan bijvoorbeeld trillen, moeite met bewegen en geheugenproblemen veroorzaken. De klachten verschillen per persoon en zelfs per dag. Op de lange termijn nemen de klachten toe. Het kan zelfs zo zijn dat de patiënt niet langer thuis kan wonen.

'Een gat in de lucht'

Zoals bij Tonnie Visser uit Wehl. Hij woont sinds een paar maanden in één van de 'nieuwe' kamers bij Den Ooiman. Naast de woonunits hebben ze er ook een dagbehandeling voor mensen met de ziekte. Thuis wonen ging bij Visser niet meer. De kamer waar hij nu zit is ruim. 'We sprongen een gat in de lucht toen we deze grote kamer zagen', vertelt hij. 'Het is belangrijk om je even terug te kunnen trekken als het in de woonkamer, de gezamenlijke ruimte, te druk wordt.'

Tonnie Visser heeft de ziekte ongeveer 15 jaar, al weet hij niet precies wanneer het begon. 'Dat is ook moeilijk te zeggen'. Ook rust is belangrijk in de kamer. Drukke gordijnen bijvoorbeeld geven te veel prikkels. Daarom staan er ook niet veel spullen in de ruimte en hangen er geen drukke schilderijen aan de muren.

Doelgericht behandelen

Bij de woonunits is ook een gemeenschappelijke ruimte, een woonkamer waar mensen samen kunnen zitten en bijvoorbeeld een spelletje kunnen doen. Ook daar is rust belangrijk. Bovendien weet het personeel hoe ze om moet gaan met parkinsonpatiënten.

Wendela Linnenbank is parkinsonverpleegkundige bij Den Ooiman en ziet de voordelen van zo'n speciale afdeling. 'We hebben hier ergotherapeuten, diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen die allemaal zijn opgeleid om om te gaan met parkinson en heel gericht kunnen behandelen. '

Voor Tonnie Visser is het fijn dat hij onder gelijkgestemden is. 'Ja je begrijpt elkaar en kunt elkaar soms ook nog een beetje helpen of tips geven. En ik heb het liever niet over wat ik niet meer kan, maar wat ik nog wel kan.'