Vriendinnen voor altijd na beklimmen Kilimanjaro

ARNHEM - Ze zijn terug uit Tanzania, acht vrouwen uit Overijssel en Gelderland die voor het goede doel de Kilimanjaro hebben beklommen. Ze haalden met hun avontuur bijna 120.000 euro op voor een school voor plattelandskinderen in India.

Uit hun comfortzone, de wijde, ruige Afrikaanse wereld in. Over hun avontuur spraken 2 van de 8, Hanneke Schoonhoven (46) uit Elburg en Marja ten Hove (59) uit Nunspeet, woensdag op Radio Gelderland met Rob Kleijs.

Geen toilet, geen douche

'Ik ben mezelf geen enkele keer tegengekomen', zegt Ten Hove. 'We wisten dat de omstandigheden erg primitief waren. Geen toiletten, geen douches, alleen een bakje water waar je je 's morgens mee moest wassen en waarmee je tanden moest poetsen.'

Schoonhoven: 'Ik heb het twee keer erg moeilijk gehad. Ik ben sportvrouw en dacht: dit gaat me wel lukken. Maar ik kreeg het zwaar op momenten waarvan ik vooraf dacht dat er niets aan de hand zou zijn. Maar je kunt er niet mee kappen, er zijn zoveel mensen die je hebben gesteund.'

De Elburgse sportmasseuse maakt een filmpje van de beklimming:

Stichting Sampark

De groep zamelde geld in voor een project van Stichting Sampark. Voor de bouw van een school. Ten Hove: 'Kinderen krijgen daar les in gebouwtjes waar wij onze fiets nog niet in willen zetten.'

Luister hier het gesprek terug:

Voordat ze aan hun avontuur begonnen, volgden de acht een intensieve training. En die bleek niet voor niets. Onderweg kampten de klimsters (variërend van 38 tot 65 jaar) met regen, sneeuw en flinke temperatuurwisselingen van 30 graden boven nul tot 10 graden beneden het vriespunt.

De top van de Kilimanjaro ligt op een hoogte van 5.895 meter. Iedereen kwam boven. De afdaling verliep daarentegen niet zonder problemen. 'Een van ons gleed uit toen we bijna beneden waren. Daarbij brak ze haar pols', legt Ten Hove uit Nunspeet uit. De polsbreuk werd bij terugkeer in Nederland vastgesteld.

Nu naar Peru?

'We hebben een band voor het leven', beamen beide vrouwen. 'Iedereen kon zichzelf zijn. Dit smaakt naar meer', zegt Schoonhoven. 'We willen nu wel naar Peru, naar de Machu Picchu.' Ten Hove: 'Dit jaar niet, want dit avontuur hakte er wel in.'