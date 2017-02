Van de rand van het veld naar een eigen zaak

LIENDEN - Het was een opening met horten en stoten. Verzorger Wim Lentjes van FC Lienden opende woensdag een nieuw kipafhaalrestaurant in zijn woonplaats. De stroomvoorziening had nog niet op al de activiteit gerekend, waardoor de stoppen verschillende keren doorsloegen.

Bij FC Lienden verzorgt Wim op donderdagavond in de kantine altijd voor kiphapjes en andere versnaperingen. Bij de thuiswedstrijden zijn die hapjes verkrijgbaar in een keet langs het veld. Mensen hadden al vaker tegen Wim gezegd dat hij voor zich zelf moest beginnen met zijn kiphapjes en vandaag was het zover. De afgelopen tijd werd zijn sportzaak, die in hetzelfde pand zat, omgebouwd tot afhaalrestaurant. Trainer Hans Kraay jr. verrichtte de opening van de zaak aan de Dorpsstraat door een lint door te knippen. En om nog meer problemen met de stroom te voorkomen, werden de stoppen in de kast meteen wat zwaarder uitgevoerd. Zie ook: Masseur FC Lienden begint eigen kiprestaurant