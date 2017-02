Rheden neemt maatregelen tegen wateroverlast tijdens hevige buien

RHEDEN - De gemeente Rheden neemt maatregelen om wateroverlast tijdens extreme buien tegen te gaan. Tijdens dit soort buien loopt onder meer het fietspad van de Arnhemsestraatweg bij de Lentsesteeg in Rheden onder water.

Op deze plek gaat de gemeente deze zomer maatregelen nemen. Bij de begraafplaats Heiderust in Rheden wordt een drempel aangelegd zodat het water niet naar beneden kan stromen.

Verder komen er buizen in de grond om het water via een kuil in het bos af te voeren. Ook worden op verschillende terreinen van de gemeente en particulieren het regenwater afgekoppeld van het riool. De geschatte maatregelen kosten 338.000 euro.