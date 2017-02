Geef acht! Generaal drilt studenten Graafschap College

DOETINCHEM - Commandant der Landstrijdkrachten Leo Beulen heeft de Veiligheid & Vakmanschap-opleiding van het Graafschap College bezocht. In Borculo bekeek de luitenant-generaal tijdens de zogenaamde 'Cold Case'-oefening wat voor vlees de opleiding in de kuip heeft.



"Ik kreeg eerst een vehicle search en een personal search", aldus de generaal over zijn ontvangst. "Dat was onderdeel van de oefening zelf. Het is heel interessant om te zien hoe die mensen dat doen en ik vond het heel leuk om deel te nemen. Ik was onder de indruk van wat er allemaal klaarstond."



De studenten waren enthousiast over het bezoek van de luitenant-generaal. Bob Teitsma: "Ik vond het speciaal. Ik heb nog nooit iemand van zijn rang gezien of gesproken. Dan is het nog specialer dat zo iemand even langskomt." Zijn mede-student Shauni Verbaten beaamt dat. "Ik vond het wel spannend. Om het verhaal van hem te horen vond ik best wel interessant."



Ook in de toekomst voldoende mensen nodig

Volgens generaal Beulen is hij zelf niet de focus van het werkbezoek. "Uiteindelijk gaat het om het binden en boeien van deze mensen, als ze later kiezen voor een baan bij defensie. Want het is heel belangrijk voor onze instroom, dat wij ook in de toekomst voldoende mensen hebben." De studenten kregen desondanks een kijkje in het leven van de generaal en konden hem alles vragen. Dat zorgde ervoor dat de studenten wel gingen dromen van zijn functie. Verbaten: "Ik zou het wel heel graag willen, maar ik zou het denk ik niet aankunnen. Ook misschien omdat ik een vrouw ben, ik weet niet zeker of dat dan wel kan. Je hebt niet zo heel veel vrouwen bij defensie, dus een vrouw als generaal zal niet zo snel voorkomen."