Arnhemmer opgepakt na vondst drugslab

Foto: politie

GEMERT - In een onderzoek naar de productie van harddrugs in Eindhoven, heeft de politie dinsdagavond een 25-jarige Arnhemmer aangehouden. De man werd opgepakt tijdens een inval in een woning in het Brabantse Gemert.

De politie viel diezelfde avond ook een loods in Eindhoven binnen, waar een groot XTC-laboratorium in werking was. Aansluitend werden in Helmond, Gemert en Oss doorzoekingen gedaan. In totaal zijn er zeven verdachten aangehouden, onder wie de Arnhemmer. In het drugslab trof de politie enkele productieketels en 5500 liter chemicaliën aan. Deze hoeveelheid is goed voor de productie van enkele honderden kilo’s MDMA. Deze drug wordt vooral verkocht als xtc in tabletvorm.