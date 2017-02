Meisje (+/- 14) betrokken bij insluiping Aalten

ULFT - Insluipers zijn dinsdagmiddag een seniorenwoning op de Andromeda in Aalten binnengedrongen. Bij de insluiping was een meisje van ongeveer 14 jaar betrokken.

Een meisje belde omstreeks 12.45 uur aan bij de woning en hield de bewoner aan de praat. Op hetzelfde moment is een mededader het huis via de achterzijde binnengeslopen. Deze persoon heeft geld en paspoorten gestolen uit de slaapkamer.



De politie geeft aan dat een soortgelijke insluiping daarvoor in Varsseveld heeft plaatsgevonden. Het jonge meisje droeg donkere kleding en had haar lange haren in een paardenstaart. Na de insluiping in Aalten is ze weggelopen in de richting van het Zuiderkruis. De politie is op zoek naar getuigen van de insluiping.