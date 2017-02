Vitesse-vrijwilliger Jaap Bosman naast klusser ook zanger van 'T Ernemse Volkslied'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vorige week maakten we al kennis met Jaap Bosman, de klusjesman van Vitesse. We zochten Jaap deze week weer op en doen een bijzondere ontdekking. Hij had namelijk een hit in de jaren '80 met 't Ernemse Volkslied'