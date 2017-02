De Treffers trapt Groesbeekse voetbalplaatjesactie 2016/2017 af

Foto: Omroep Gelderland

GROESBEEK - Volgende week start bij één van de supermarkten in Groesbeek een actie, waarbij de jeugd voetbalplaatjes kan sparen om in een speciaal Treffers-boek te plakken. In dat boek staan alle spelers en de helden van het eerste elftal. Speciaal voor Clubs met ballen toveren filiaalmanagers Jan en Patrick hun winkel nu alvast om.