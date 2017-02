Bureau GLD 1 februari 2017

ARNHEM - In deze uitzending het aangrijpende verhaal van een echtpaar uit Lienden. Ze zijn op donderdagavond 26 januari met grof geweld overvallen. Verder een woninginbraak in Ede, wordt een getuige herkenbaar getoond, hij heeft mogelijk iets gezien van een overvaller in Wijchen en verschillende diefstallen in Nunspeet, Aalten en Heerde.

'In iets meer dan twee minuten is je leven veranderd'

Als er rond half 7 's avonds wordt aangebeld door een vrouw bij een huis aan de Hofstede in Lienden kan de bewoner op dat moment nog niet vermoeden dat hij enkele seconde later in gevecht is met twee overvallers. 'Ik reageerde meteen en wilde dat wapen uit zijn hand hebben', Martin van Hattem kijkt terug op wat hem donderdag 26 januari is overkomen. Rond half 7 staat er een jonge vrouw voor de deur die water nodig heeft, een paar seconden later worstelt van Hattem met een van de overvallers.

Botbreuken, kneuzingen, blauwe plekken en overal bloed

De bewoner wordt meerdere keren geschopt en geslagen. 'Ze spoten pepperspray in mijn gezicht, een van die mannen heeft mij meerdere keren op m'n hoofd geslagen'. Martin van Hattem houdt er behoorlijk wat letsel aan over. Gebroken en gekneusde ribben, een wond op zijn hoofd, een blauw oog en schrammen en schaafwonden over zijn hele lijf. 'Het is nu een week geleden, maar ik voel me een oude man van 70. Alles in de gang zat ook onder het bloed, ze hebben me flink toegetakeld'.

Politie zoekt getuigen

De politie hoopt dat er mensen zijn die donderdagavond 26 januari iets gezien hebben dat te maken kan hebben met deze overval. Het was rond half zeven nog best druk in de buurt.

Buit

De overvallers hebben niets buit weten te maken. Volgens de slachtoffers gaat het om drie mensen, twee mannen en een jonge vrouw met donker lang krullend haar.

Woninginbraak Ede

Na een inbraak in een woning aan de Jan Steenlaan in Ede, ergens tussen 15 en 17 juni, wordt de gestolen pinpas gebruikt in Ede en Wageningen. De politie wil graag weten wie de man op deze foto herkent. Hij pint bij de Stadspoort in Ede en bij de Rabobank in Wageningen. Het is een jongeman met een getinte huidskleur en hij draagt de meeste tijd een capuchon over zijn hoofd.

Getuige Wijchen gezocht

De politie zoekt een man in Wijchen die mogelijk meer kan vertellen over een overval op cafetaria Lepoutre in Wijchen. Wie herkent hem?

Hij is duidelijk geen verdachte maar een getuige. Op 5 november wordt cafetaria Lepoutre in Wijchen overvallen. Die avond komt een overvaller de zaak binnen en bedreigt het personeel. Met de buit vlucht de man weer. Niet veel later is er een verdachte aangehouden in de buurt die nog steeds vastzit voor deze zaak. De getuige is kort voor de overval binnen geweest. Misschien dat hij de overvaller gezien heeft en ons daarover informatie kan geven want hij moet de overvaller bijna hebben zien aankomen. We willen de man bijvoorbeeld vragen of hij bijzonderheden die met de overval te maken hebben, heeft gezien.

Babypoeder diefstal Nunspeet

Nog altijd gewild bij criminelen: melkpoeder, en dan liefst van het merk Nutrilon. Op donderdag 8 december steelt een man voor ruim 100 euro aan Nutrilon babyvoeding bij De Kruidvat aan de Dorpsstraat in Nunspeet. Waarschijnlijk heeft hij een geprepareerde tas. Kijk hier stopt hij de bussen in de tas. De man is blank, ongeveer 35 jaar. Hij droeg een glimmende, donkergrijze jas. En opvallend voor de tijd van het jaar: een zonnebril in zijn donkere haar. Ken je hem? Bel dan de politie.

Winkelinbraak Heerde

In de nacht van 4 of 5 december, dus op de nacht voor Sinterklaas, wordt er ingebroken bij een winkel aan de Dorpsstraat in Heerde. Een onbekende man forceert het slot. Hij wacht een tijdje tot de kust veilig is en gaat dan naar binnen. Na een tijdje gaat hij er met een buit vandoor. De man draagt een pet en een rugzak en heeft een stevig postuur. Wie kent of herkent deze inbreker?

Phishing Aalten, misbruik pinpas Utrecht

En wie kent deze jongen? Op 5 november pint hij in Utrecht. Hij haalt geld van de rekening van een man uit Aalten. Die kreeg drie dagen eerder een mailtje waarin stond dat hij een nieuwe bankpas moest aanvragen. Hij vult zijn gegevens in en stuurt het terug. Maar de mail komt niet van de bank, maar van criminelen. Zijn rekening wordt geplunderd. Daarom zoeken we deze jongen. Hij pinde bij een geldautomaat aan de Prinses Irenelaan in Utrecht. Hij is donker getint en droeg een lichtkleurige capuchon onder zijn zwarte, leren jack. Wie kent of herkent hem?