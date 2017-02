Graafschap College rouwt om student (21)

Foto: News United

ULFT - Het Graafschap College is in rouw na het overlijden van een student. De 21-jarige student kwam dinsdagochtend om het leven bij een auto-ongeluk in Vragender.

'Wij wensen de familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte met dit grote verlies'', schrijft de school op verschillende kanalen. De student volgde een opleiding tot vrachtwagenchauffeur.



De jongeman uit Winterswijk verloor dinsdagochtend omstreeks 05.30 uur de macht over het stuur en knalde frontaal op een boom op de Oude Winterswijkseweg in Vragender. De inzet van hulpdiensten mocht niet meer baten.





Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden