Laat je niet bedotten: dit is een gevaarlijk wapen!

Foto: politie Zutphen

ZUTPHEN - Op het eerste gezicht lijkt het een gewone zaklamp, maar in werkelijkheid is het een gevaarlijk wapen: de taser die de politie in Zutphen dinsdagavond in beslag nam.

Agenten troffen het stroomstootwapen aan tijdens een verkeerscontrole op de Laan naar Eme. Aanvankelijk dachten ze dat het om een gewone zaklamp ging, maar al snel werd duidelijk dat je er elektrische schokken mee kon toedienen. Foto: politie Zutphen De 18-jarige Zutphenaar die de taser in zijn auto had liggen, is aangehouden en in de cel gezet. Zijn 'zaklamp' is in beslag genomen. Eerder deze maand stuitte de politie in Nijmegen ook al op een bijzonder stroomstootwapen. Dat had de vorm van een iPhone. Zie ook: VIDEO: Stroomstootwapen vermomd als mobiele telefoon in beslag genomen