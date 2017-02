Poptempel bedolven onder reacties na spot met McDonald's

ARNHEM - Luxor Live in Arnhem krijgt veel positieve reacties over de spot die hamburgergigant McDonald's in samenwerking met de poptempel heeft gemaakt. Dat zegt een woordvoerder van Luxor. De reclame was dinsdagavond voor het eerst op de landelijke tv te zien.

In de spot worden mensen in het hamburgerrestaurant verrast met een concert in Luxor Live, waarbij ze op schermen in het restaurant worden aangesproken door orkestleden.

'Op social media krijgen we veel reacties. Mensen vinden het heel leuk dat het in Luxor Live is opgenomen', zegt de woordvoerder van Luxor.

'Fraaie kans'

De reden dat Luxor Live de samenwerking met de hamburgerketen is aangegaan is volgens hem helder: 'Het is een fraaie kans om ons podium op een mooie manier onder de landelijke aandacht te brengen.'

Bang voor negatieve reacties als zou het te commercieel zijn, is hij niet. 'Er zijn altijd mensen die zich er druk over maken, maar we krijgen alleen maar positieve reacties. Het is heel leuk voor ons podium, maar ook voor Arnhem.'

Dit is de spot:

'Arnhem uitgelezen stek'

McDonald's koos voor de spot en de vestiging in Arnhem vanwege de ligging. 'We hebben de locatie in Arnhem gekozen omdat dit een perfecte combinatie was van een restaurant met in de nabijheid een theater voor het 60-koppige orkest Guido’s Orchestra van Guido Dieteren', zegt woordvoerster Eunice Koekoek.

Ook de hamburgerketen krijgt veel positieve reacties. Al zijn sommige mensen nu bang te bestellen, grapt ze: 'Zo van 'straks word ik ook verrast'.'

'De dirigent geeft zelfs aan dat hij dit een unieke maar ook moeilijke opdracht vond, om live beeld te begeleiden met orkestmuziek. Maar het is samen met de regie en het bureau een harmonieus geheel geworden', aldus Koekoek.