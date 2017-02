Bloed aan boord van de traumaheli

NIJMEGEN - De traumahelikopter van het Radboudumc heeft voortaan altijd bloed aan boord. Voor het aanleveren van bloed moest eerst altijd een extra auto rijden.

De traumaheli had nooit bloed aan boord omdat dat lastig te organiseren was, zegt bemanningslid van de heli anesthesioloog Nico Hoogerwerf: 'We hadden geen goede mogelijkheid om het te koelen. Bloed is maar beperkt houdbaar.' Als er in het verleden bloed nodig was, werd dat besteld bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis: 'We lieten dan bloed aanrukken. Dat werd dan onder begeleiding van politie gebracht.'

Radiopresentator Rob Kleijs in gesprek met Nico Hoogerwerf van de traumaheli:

Picknickmand met koelelementen

De traumaheli heeft voortaan twee zakjes bloed aan boord. Die worden vervoerd in een koffertje met koelelementen. Volgens Hoogerwerf is dat precies genoeg om in een noodgeval zo snel mogelijk een eerste hoeveelheid bloed te kunnen toedienen: 'Het is 0-negatief. Dat is voor iedereen bruikbaar, ongeacht de bloedgroep.'

Ziekenhuis Bernhoven in Uden zorgt voor het bloed. Dat ziekenhuis ligt vlak tegen vliegbasis Volkel aan, waar de traumaheli is gestationeerd. Hoogerwerf: 'We houden het bloed een week bij ons. Als we het niet gebruiken, gaat het terug naar het ziekenhuis. Daar kunnen ze het dan alsnog gebruiken. Bloed blijft tegenwoordig drie weken goed.'