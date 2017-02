Auto slaat over de kop op A50

Foto: @WIS_Dries

HERVELD - Op de A50 bij Valburg is woensdagochtend in de richting van Oss een auto over de kop geslagen. Niemand raakte daarbij gewond.

Het is niet bekend hoe het ongeval kon gebeuren. Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat waren er ook een vrachtwagen en nog een personenauto bij betrokken. Als gevolg van het ongeval waren bij knooppunt Valburg twee rijstroken afgesloten. Dat veroorzaakte een lange file.