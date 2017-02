Bart (17) wil landelijke Mister-verkiezing winnen

Foto: REGIO8

ULFT - De 17-jarige Bart Sollman uit Ulft is in de race om Mister International Netherlands te worden. Naast meedoen om de titel, hoopt Sollman ook vooroordelen over homoseksualiteit in de modellenscene uit de wereld te helpen.

'Bij toeval ben ik gevraagd of ik mee wilde doen', vertelt Bart Sollman. Hij was als acteur te zien in de serie NPO3-serie Brugklas, maar toch trok de modellenwereld hem aan. Uiteindelijk werd hij uit vijfhonderd aanmeldingen gekozen tot één van de finalisten. Zoals elke potentiële Mister, heeft de heteroseksuele Sollman ook een speerpunt: 'Homoseksualiteit hoeft niet gelijk gepaard te gaan met de modellenwereld voor mannen.' Niet dik De komende weken is de jonge Ulftenaar in training. 'Je moet natuurlijk een goed lichaam hebben. Ik ben niet dik, maar een beetje gespierder mag altijd.' Ook vanuit de organisatie staan de nodige uitstapjes op het programma: 'Ik krijg catwalk-les, fotoshoot-training en ik mag naar de Miss Universe-verkiezing', aldus Sollman. Aan het eind wacht misschien wel de overwinning. 'Als ik win, ga ik naar Azië. Dan ga ik voor de Mister International-verkiezing, maar eerst maar eens die finale rocken.'

