Explosief onder auto: 'Een bizar verhaal is het gewoon'

HEERDE - Een explosie heeft de auto van ondernemer Gerhard den Boon uit Heerde zwaar beschadigd. Bij de ontploffing raakte niemand gewond.

De explosie gebeurde zondagavond onder de Audi van Den Boon. Die stond geparkeerd voor zijn bedrijf. Zelf woont hij 10 meter verderop. Volgens Den Boon gebeurde de ontploffing rond 22.00 uur: 'Dan schrik je wel. Een bizar verhaal is het gewoon.'

Geen kwajongens

Den Boon gaat er wel van uit dat de explosie onder zijn auto een doelgerichte actie was: 'Ik kan me niet voorstellen dat kwajongens dit gedaan hebben. Waarschijnlijk is het werkgerelateerd.' Hij heeft geen extra beveiliging georganiseerd. Den Boon is eigenaar van Den Boon Group. Zijn bedrijf doet onder meer projectbestratingen en kitwerken.

Beeld van verdachte

De politie wil niet meteen spreken van een aanslag. Maar een woordvoerder verklaart wel: 'We sluiten niets uit.' Er zijn beelden waarop te zien is dat iemand iets onder de auto stopt. Maandagochtend heeft de technische recherche onderzoek gedaan.