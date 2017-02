Mag stinkdier Milo straks nog een blokje om?

GIESBEEK - Leander Oonk uit Giesbeek heeft een kleine dierentuin aan huis. Nieuwe regels van het ministerie van Economische Zaken verbieden straks het houden van één van zijn dieren: een stinkdier.

Oonk maakt dagelijks een wandeling met zijn honden én met het stinkdier: 'Het is maar afwachten of ons stinkdier straks nog mee mag de deur uit.'

Oonk heeft een grote kudde dieren. Van muizen, ratten, konijnen, honden tot sugargliders (een soort buideldieren). Hij gaat er mee naar bejaardenhuizen, scholen of mensen die zelf niet in staat zijn naar een dierentuin te gaan.

'Het is wel een heel overdreven stinkdier. Ik hoef maar het tuigje te pakken en dan weet ie dat ie mee mag. Hij gaat ook zo bij mensen op schoot liggen.'

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Leander Oonk:

Zwarte lijst

In plaats van een verbod op 153 soorten, had Oonk liever een duidelijke regelgeving gezien: 'Hou je je er niet aan, dan moet je ze inleveren. Als je het verbiedt komt het alleen maar in het illegale circuit.'

Fokken verboden

Voor mensen die dieren hebben die op de lijst staan, komt er een overgangsregeling volgens Oonk: 'Je mag ze houden totdat ze sterven. Maar ze mogen niet meer verkocht worden.' Fokken met die dieren mag dan ook niet meer, maar dat is voor het stinkdier van Oonk niet erg: 'Die is gecastreerd.'