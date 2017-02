Dieven stelen diesel uit vrachtauto

ULFT - Onbekenden hebben diesel afgetapt van een vrachtauto die geparkeerd stond op de Industrieweg in Ulft. De politie is op zoek naar de mannen.

Zondag stond de vrachtauto op het industrieterrein van Ulft toen mannen diesel uit de tank van het voertuig tapten. De personen reden in een donkerblauwe Mercedes 190. De auto is de laatste tijd vaker gesignaleerd in de omgeving van Ulft en Gendringen.



De politie is op zoek naar de mannen in deze Mercedes. Mensen die wat gezien hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.