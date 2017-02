Gewonde automobilist zakt in elkaar langs snelweg

STROE - Hulpdiensten hebben woensdagmorgen vroeg langs de A1 tussen Stroe en Barneveld een gewonde man gevonden.

De man was eerder met zijn auto om onbekende reden van de weg geraakt en in de berm langs de A1 tot stilstand gekomen. Hij is daarna uitgestapt om hulp te gaan halen.

Zo'n twee kilometer verderop is hij in elkaar gezakt en daar door ambulancepersoneel gevonden. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.