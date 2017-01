Brons voor zitskiër Niels de Langen (17) uit Heteren bij WK alpineskiën

ARNHEM - Zitskiër Niels de Langen (17) uit Heteren heeft dinsdag brons gepakt op de slalom bij het WK alpineskiën in het Italiaanse Tarvisio. Dat meldt Teamnl.org.

Toen Niels 11 maanden oud was, raakte hij gehandicapt door de ziekte Meningokokken Sepsis, een bacteriële hersenvliesontsteking. Hierdoor verloor hij zijn rechteronderbeen en raakte zijn linkeronderbeen zwaar beschadigd.

In juni 2015 heeft hij zijn onderbeen laten amputeren. Hierdoor kan hij met protheses nu weer een stuk beter lopen. Sinds Niels in 2007 het zitskiën ontdekte, is hij helemaal verslingerd aan de sport, meldt de Nederlandse skivereniging NSKIV.

Jeroen Kampschreur won in Travisio zijn derde wereldtitel op de slalom. Hij is blij dat De Langen met brons naar huis gaat. 'Dat Niels hier brons haalt, maakt het helemaal af. Het is ontzettend goed voor het Nederlandse skiën. Hoe meer medailles, hoe beter. En ik gun het hem enorm. Ik weet dat hij goed kan slalommen en dat heeft hij bewezen.'

Zie ook:

Nederlands goud en brons op slotdag WK alpineskiën (teamnl.org)