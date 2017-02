Vrouw (23) uit Doetinchem komt om het leven na aanrijding op zebrapad

DOETINCHEM - Een vrouw van 23 jaar uit Doetinchem is overleden, nadat zij op een zebrapad in Amsterdam was aangereden. Dat meldt dagblad de Gelderlander.

Volgens de krant liep de vrouw donderdagavond rond 20.15 uur op het zebrapad op de Spaklerweg in Amsterdam, ter hoogte van het metrostation. Een automobilist heeft haar vermoedelijk niet gezien en schepte haar. Zaterdag is de vrouw in het ziekenhuis overleden. De 66-jarige automobilist is na het ongeval aangehouden.