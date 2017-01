Weer twee nieuwe spelers voor Achilles'29

GROESBEEK - Achilles'29 heeft op de laatste dag van de transfermarkt nog eens twee nieuwe spelers aangetrokken. Het gaat om Doriano Kortstam en Antoine Gounet.

Kortstam is een centrale verdediger en komt over van Roda JC. Gounet is een doelman. Hij zat zonder club.

Eerder op de dag voegde de club uit Groesbeek al Nassim Amaarouk van NEC toe aan de selectie. Achilles hoopt met de nieuwe spelers degradatie uit de Jupiler League te voorkomen.

