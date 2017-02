Boot weg: shantykoor in mineur

BRUMMEN - Shantykoor De IJsselboei uit Brummen baalt. Hun aanhangwagen met inhoud is gestolen. Ook het bootje van het koor is spoorloos verdwenen.

'Met name ons A-team is geraakt', vertelt bestuurslid Theo Simmelink. In het A-team zitten de koorleden die met eigen handen het bootje hadden gemaakt dat meeging naar ieder optreden.

De IJsselboei telt 77 leden en noemt zich 'het leukste koor van Gelderland'. 2017 is een jubileumjaar, het koor bestaat 10 jaar.

Er komt een nieuwe boot

De diefstal van de aanhanger uit een fabrieksgebouw in Hall is een flinke domper op deze feestvreugde. 'We zijn erdoor geraakt. Het kwam bij sommigen behoorlijk achteruit de keel. Maar het mooie van ons koor is, dat we ook wel weer strijdbaar zijn. Er komt een nieuwe boot', zegt bestuurslid Simmelink.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Theo Simmelink:

Met liefde gemaakt

De boot met daarop de naam van het koor, een reddingsboei en touw is door vrijwilligers met liefde gemaakt, maar heeft voor de dieven waarschijnlijk geen enkele waarde. En ook de verhoging waar de leden achterin het koor op staan, is voor de dieven vermoedelijk waardeloos.

Het shantykoor vraagt bij Omroep Gelderland aandacht voor de zaak, maar heeft de hoop eigenlijk al opgegeven. 'De kans dat we de aanhangwagen terugvinden is klein', zegt Simmelink. Of het koor verzekerd is voor de diefstal wordt nog uitgezocht. Het koor heeft aangifte gedaan bij de politie.