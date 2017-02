Bus uit Nijmegen naar Trumpdemonstratie en een huldiging in Zelhem. Dit is het nieuws van woensdag 1 februari

ARNHEM - Dag januari, welkom februari! Er worden verschillende Trump-protesten gehouden. Vanuit Nijmegen vertrekt vanmiddag een bus naar een Trumpdemonstratie in Den Haag. Zelhem huldigt een bekende sporter uit hun dorp. En na de commotie van de brand bij de buren is het huiskamercafé Oortjeshekken vandaag weer open.

Oortjeshekken weer open na brand in Ooij

Oortjeshekken in Ooij gaat vandaag weer open na de felle brand zondagavond bij de buren, die hun boerderij in de as legde. Oortjeshekken heeft ook schade, er zijn dingen weggesmolten. 'De angst die we hebben beleefd dat de brand over zou slaan naar oortjeshekken was groot', schrijft de eigenaresse van het befaamde hotel/restaurant/huiskamercafé. 'Als je even wilt praten hierover, je bent welkom.'

Nijmeegse studenten naar Trumpdemonstratie Den Haag

Vanaf de Radboud Universiteit in Nijmegen vertrekt vanmiddag om 14.00 uur een bus met de anti-Trump demonstranten naar het Malieveld in Den Haag. Daar wordt gedemonstreerd tegen de 'moslimban' van de Amerikaanse president Trump. De bus is geregeld door studenten Mienke de Wilde en Berend Titulaer. De Wilde betaalt de bus uit eigen zak.

Zelhem huldigt Nieuwenhuis

Veldrijder Joris Nieuwenhuis uit Zelhem wordt vanavond in café De Tol in zijn woonplaats gehuldigd. De 20-jarige veldrijder pakte zondag in Luxemburg de wereldtitel bij de beloften.