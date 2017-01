Kaartjes voor Céline Dion beginnen bij 51 euro

ARNHEM - Wie graag naar het concert wil van zangeres Céline Dion in GelreDome, moet daarvoor minimaal 51 euro betalen. Op 23 juni treedt ze op in het Arnhemse stadion.

Fans konden de afgelopen dagen al kaartjes kopen. De kaartverkoop voor het grote publiek gaat vrijdagochtend van start. Een kaartje voor de laagste rang kost 45,50 euro, exclusief 5,50 euro verzendkosten en betaalkosten. Wie de tickets laat bezorgen is ook nog een paar euro kwijt.

Liefhebbers voor de eerste rang zijn 128 euro kwijt. Daar komen nog betaalkosten en 13 euro servicekosten bij. Dion was in 2008 voor het laatst voor een optreden in Nederland. Toen stond ze in de Amsterdam ArenA.

