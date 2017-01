Broedseizoen komt dichterbij, provincie maakt haast met bomenkap Epe

EPE - Hoewel maandag is gestart met de bomenkap langs de Heerderweg in Epe, stapt de provincie toch naar de rechter.

De rechter bepaalde in januari dat voor 100 van de 225 te kappen bomen een extra vergunning van de gemeente Epe nodig is. Dat was de uitkomst van een proces dat was aangespannen door de vereniging Ons Mooi Epe.

Voordat het broedseizoen begint

De vergunningen van de gemeente Epe voor die 100 bomen zijn inmiddels binnen. De provincie wil nu snel beginnen met de kap van deze bomen, voordat het broedseizoen begint. Dat duurt van 15 maart tot en met 15 juli.

Via de rechter moet daarvoor wel eerst de zogenoemde voorlopige voorziening opgeheven worden. De provincie verwacht dat er begin volgende week een zitting is bij de rechter.

De provincie vindt het jammer 'ondanks het langdurig en veelvuldig overleg er nu toch een gang naar de rechter nodig is voor de voortgang van het werk.'

'Bomen kunnen omvallen'

De bomen moeten weg omdat de provincie de Heerderweg (N794) tussen Heerde en Epe veiliger wil maken. Ze staan op de plek waar een fietspad komt of zijn er slecht aan toe. Er zijn volgens de provincie bomen bij die vanwege ernstige wortelbeschadiging door werkzaamheden kunnen omvallen.

Het verkeer wordt omgeleid via de rijksweg. Er worden negen verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

De plannen zorgen sinds 2013 voor een felle discussie tussen Ons Mooi Epe en de provincie.

