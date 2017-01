Gratis bus naar anti-Trumpprotest

NIJMEGEN - Op het Malieveld in Den Haag wordt woensdag gedemonstreerd tegen de 'moslimban' van de Amerikaanse president Trump. Vanuit Nijmegen vertrekt een bus met studenten naar de Hofstad.

De bus is geregeld door studenten Mienke de Wilde en Berend Titulaer.

De Wilde betaalde de bus uit eigen zak. 'Mensen hoeven alleen maar in- en uit te stappen. Ik denk dat veel studenten het niet eens zijn met de maatregel. We moeten ouderwets de straat opgaan om te laten zien: hier zijn we tegen.'

Studenten kunnen zich aanmelden op de Facebookpagina ‘Nijmegen Against #Muslimban’. De bus vertrekt rond 14.00 uur vanaf de universiteit.