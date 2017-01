Man die met mes en hamer naar ex-vriendin zwaaide weer op vrije voeten

TIEL - Een 34-jarige man uit Tiel heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen voor het bedreigen van zijn ex-vriendin.

De Tielenaar bedreigde in oktober 2016 zijn ex door te zeggen dat hij haar zou vermoorden. Hij zwaaide daarbij met een mes en een hamer. Voor een soortgelijke bedreiging en een vernieling, eerder op de dag, werd hij door de rechtbank vrijgesproken.

De man had al enige tijd in voorarrest doorgebracht. De rechtbank legde de Tielenaar 130 dagen celstraf op, waarvan 30 voorwaardelijk. Die had hij in voorarrest al uitgezeten. De man heeft van de rechter een meldplicht opgelegd gekregen en moet zich laten behandelen aan zijn verslavingsproblematiek.

De man uit Tiel moet tenslotte een schadevergoeding van 200 euro aan het slachtoffer betalen.