Zorgen om verdwenen wapens: 'Kan tot grote problemen leiden'

AK-47 Foto: politie

NIJKERK - De politie maakt zich zorgen over zware wapens die zijn buitgemaakt bij een inbraak in Nijkerk. Er zijn zes verdachten aangehouden, maar nog niet alle wapens zijn teruggevonden. 'Het kan tot grote problemen leiden als de wapens in verkeerde handen vallen', schrijft de politie.

Het gaat onder meer om een kalasjnikov of AK-47, een automatisch wapen. De wapens zijn gestolen bij een particulier die volgens de politie een vergunning heeft voor de zware wapens. De inbraak is tussen 18 en 21 november gepleegd. Inmiddels zijn zes mannen van tussen de 17 en 24 jaar uit Nijkerk aangehouden. Zij worden verdacht van een reeks inbraken tussen half november 2016 en begin januari van dit jaar. Computers en sieraden Een deel van de buit is teruggevonden. Het gaat dan om sieraden, computers, een vuurwapen en munitie, maakte de politie op 20 januari bekend. Nu roept de politie opnieuw de hulp in van het publiek bij de zoektocht naar de wapens. Zie ook: Zware wapens buitgemaakt bij inbraak (politie.nl)

Jongeren verhoord voor reeks inbraken, deel buit teruggevonden