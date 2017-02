Dit zijn de opvallendste Gelderse voetbaltransfers

ARNHEM - De transfermarkt is gesloten. Ook bij de Gelderse voetbalclubs werd in januari de portemonnee getrokken (en geld verdiend). De opvallendste transfers hebben we op een rijtje gezet.

#4 Jordan Larsson (van Helsingborgs IF naar NEC)

Foto: Omroep Gelderland

NEC haalde de Zweed Jordan Larsson binnen. De 19-jarige aanvaller, die overkwam van Helsingborgs IF, tekende een contract voor 3,5 jaar in Nijmegen. Jordan is de zoon van Henrik Larsson, beter bekend als Henke. Die geldt als één van de beste Zweedse voetballers aller tijden. Larsson senior won onder meer de Champions League met FC Barcelona, blonk uit op WK's en EK's en brak door bij Feyenoord. In die periode werd Jordan ook geboren. NEC had behoefte aan aanvallende versterking. De Zweedse jeugdinternational is net als zijn vader een spits.

#3 Kevin Diks (van Fiorentina naar Vitesse)

Kevin Diks verruilde Vitesse afgelopen zomer voor Fiorentina en tekende een contract voor vijf seizoenen bij de club uit de Italiaanse competitie. Aan spelen kwam de rechtsback echter nauwelijks toe. De geboren Apeldoorner moest het doen met een aantal invalbeurten. Bij Vitesse denkt Diks zich weer te kunnen herpakken. 'Hier bij Vitesse heb ik meer kans. Ik zal de concurrentie moeten aangaan met Kelvin Leerdam. Voetbal is concurrentie. Ik schat mijn kans dat ik weer ga spelen op 50 procent.' Diks wordt voor de rest van het seizoen van Fiorentina gehuurd.

#2 Thijs Hendriks (van Achilles'29 naar Spakenburg)

Thijs Hendriks vertrok per direct bij Achilles'29. De 31-jarige aanvaller werd verhuurd aan tweede divisionist Spakenburg. Hendriks speelde vanaf 2005 voor de Groesbeekse club. Bijna een jaar geleden werd hij nog gehuldigd voor zijn 300ste wedstrijd namens Achilles.In het betaald voetbal was Thijs Hendriks de eerste drie jaar een belangrijke factor. Voor zijn tweede seizoen was sterk met dertien doelpunten. Daarna had hij meerdere malen te maken met blessureleed. Dit seizoen was hij met drie treffers ook nog topscorer bij de hekkensluiter. Maar in de winterstop werd hij uit de selectie gezet, nadat hij kort daarvoor aankondigde weg te willen na dit seizoen.

#1 Alexander Büttner (van Dinamo Moskou naar Vitesse)

Alexander Büttner is weer Vitessenaar. De voormalig speler van Manchester United en Dinamo Moskou tekende in Arnhem voor 2,5 jaar. Omdat Büttner weinig heeft gespeeld het afgelopen jaar, heeft de linksback nog geen wedstrijdritme. De Achterhoeker wordt daarom rustig gebracht, zo speelde hij al mee met Jong Vitesse. Büttner speelde eerder voor Vitesse tussen 2008 en 2012. Daarna kreeg hij zijn droomtransfer naar United. Bij Dinamo Moskou, dat door financieel wanbeleid degradeerde, had de Achterhoeker het niet meer naar zijn zin.