Zwembad Zutphen blijft voorlopig dicht

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen beslist op 14 februari hoe het verder moet met zwembad De IJsselslag. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een informatieavond.

Het zwembad werd twee weken geleden gesloten door de gemeente nadat zwemmers last kregen van hun luchtwegen en misselijkheid. De informatieavond werd ook in het zwembad gehouden.

De gezondheidsklachten worden onderzocht door de GGD en onderzoeksinstituut TNO. De gemeente verwacht de resultaten van het onderzoek op korte termijn te krijgen.

Er waren ongeveer 70 mensen bij de informatieavond.

'Weinig duidelijk'

De bezoekers van de informatieavond luisterden aandachtig naar de sprekers (Gemeente Zutphen, GGD en TNO), maar waren achteraf niet geheel tevreden. Een van de bezoekers zegt: 'Ze hebben nog niks voor de toekomst kunnen aangeven. Ze kunnen de ongerustheid bij ouders over zwemlessen of iets dergelijks nog niet wegnemen. Ik had gehoopt op bepaalde zekerheid maar die is er nog niet.'

Datzelfde geldt voor een andere bezoeker. 'Di t was meer een stand van zaken, maar had ook al wel resultaten verwacht. Dat valt me toch tegen.'

Klachten sinds oktober

Het zwembad is per half januari gesloten, maar sinds oktober spelen er al gezondheidsklachten, zo gaven verschillende bezoekers aan. De voorzitter van onder andere de waterpolovereniging trok aan de bel.

'Is er wat aan de hand met het zuiveringssysteem. Want verschillende leden kwamen terug met irritatie aan de ogen en luchtwegen. Dus is er een brief gestuurd, maar de gemeente sprong daar niet meteen op in. In januari namen wij contact op met de GGD en kwam de boel in een stroomverstelling', vertelt Robbie van den Broek.

'Wat heeft de gemeente gedaan?'

Maar waarom de gemeente niet meteen in actie kwam, werd ook niet duidelijk vanavond, zeggen de bezoekers. 'Er wordt in ieder geval onderzocht welke stappen zijn ondernomen door de gemeente. Maar er wordt geen duidelijk antwoord gegeven op het de vraag wat er nou precies is gebeurd vanaf oktober. Ze beginnen telkens over de maatregelen vanaf januari.'

Gemeente onderzoekt genomen stappen

Wethouder Patricia Withagen snapt dat die vragen leven. 'Sinds oktober zijn er ook best dingen gebeurd, maar wat precies zijn we als gemeente op een rijtje aan het zetten. Het heeft alleen niet zoveel zin om daar nu wat over te zeggen. Het is nu belangrijk om te kijken wat er aan de hand is en hoe we dat kunnen oplossen, dat is beter dan terugkijken en analyseren.'

Toch kijkt de gemeente wel naar het handelen rond oktober. 'We kijken wat er in die tussentijd is gebeurd en door wie. Natuurlijk stellen we daarbij de vraag over dan voldoende maatregelen zijn genomen en of het anders had gekund', aldus de wethouder.

