Spookrijder vertrouwt iets te veel op zijn navigatiesysteem

BARNEVELD - Blind afgaan op je navigatiesysteem is niet altijd een goed idee. Daar kwam een buitenlandse vrachtwagenchauffeur dinsdag ook achter, op de A30 bij Barneveld.

De chauffeur had op een gegeven moment in de gaten dat hij verkeerd zat en zette zijn truck in tegengestelde richting langs de kant. Voor zover bekend gebeurden er geen ongelukken.

De weginspecteur van Rijkswaterstaat legde de chauffeur uit dat navigatie een prima hulpmiddel is, maar dat het toch vooral zaak is om je eigen ogen te gebruiken.

De vrachtwagen is inmiddels gedraaid en staat nu veilig geparkeerd bij de politie in Barneveld.