Gestripte Volkswagens en Audi's gevonden in Nunspeet, vijf aanhoudingen

Foto: ANP

NUNSPEET - Vijf mannen zijn aangehouden op verdenking van heling van auto's. Het ging daarbij vooral om Volkswagens en Audi's. Die werden in een loods aan de Industrieweg in Nunspeet gestript en in onderdelen afgevoerd, meldt de politie dinsdag.

De politie deed onderzoek in de loods na een tip. In de loods lag een grote hoeveelheid auto-onderdelen, in totaal van zes gestolen auto´s. Het ging vooral om Volkswagens en Audi´s. Die bleken ontvreemd te zijn in Elburg, Zwolle, Amsterdam en Almere. Auto-ambulance met gestripte auto Toen de politie een inval deed in de loods waren vier verdachten daar aan het werk. Een vijfde verdachte was net weggereden met een auto-ambulance met daarop een gestripte auto. Hij is op de A28 aan de kant gezet en aangehouden. Naast een 31-jarige Elburger zijn twee mannen van 26 en 27 uit Almere, een 60-jarige Amsterdammer en een 38-jarige man uit Huizen opgepakt. Het onderzoek is nog bezig en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.