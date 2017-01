Brand naast Oortjeshekken waarschijnlijk niet aangestoken

Foto: Omroep Gelderland

OOIJ - De politie vermoedt dat de brand zondagavond naast restaurant Oortjeshekken in Ooij niet veroorzaakt is door brandstichting. Waarschijnlijk was er een technische oorzaak. Het historische gebouw liep veel schade op.

Bij de brand was er even sprake van paniek. Eigenares Margreet Hertsenberg van Oortjeshekken was haar man kwijt. Maar hij bleek naar de buren te zijn gegaan om de buurman te redden. Het restaurant liep ook schade op, maar het kon wel gewoon open blijven. Zie ook: Ontzetting na brand naast Oortjeshekken: 'Gelukkig is de buurman gered'