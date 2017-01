Paranormale avond gaat niet door. Of toch wel?

EDE - Medium Ina van der Last wordt dinsdag constant gebeld. Steeds met dezelfde vraag: gaat de paranormale avond woensdag in Ede door of niet? De verwarring is ontstaan nadat een poster met bijschrift op Facebook is geplaatst.

Het gaat om deze poster, met aankondiging voor de paranormale avond. Met pen is daarbij geschreven: 'Gaat niet door ivm onvoorziene omstandigheden.'

'Weinig respectvol'

'Dit is het werk van een grappenmaker', vertelt Van der Last. 'Ik denk dat het iemand is die het niet eens is met onze stroming en dit medium dwars wil liggen. Weinig respectvol.'

Volgens Van der Last (die voor de organisatie tekent) gaat de avond gewoon door. Ze vermoedt dat de dader uit Ede komt. 'Als we een avond houden, maken we altijd reclame door posters in Ede op te hangen. Er is een locatie in de stad waar onze pamfletten steeds binnen tien minuten worden weggehaald.' Boos is het medium niet op de grappenmaker.

Huisdier

De lolbroek heeft wel eer van zijn grap, want de poster gaat het internet over. 'Mijn telefoon staat de hele dag al roodgloeiend. Maar wij gaan gewoon door en laten ons niet stoppen door zo'n actie.'

Dus voor de liefhebbers: woensdagavond, vanaf 20.00 uur, spreekt medium Jana in Ede. Neem wel een foto of voorwerp van een overledene of huisdier mee.