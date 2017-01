Doetinchemse overleden na ongeval in Amsterdam

ULFT - Een 23-jarige vrouw uit Doetinchem is afgelopen weekend overleden aan de gevolgen van een ongeval in Amsterdam. Het slachtoffer werd donderdag aangereden, maar overleed zaterdagavond aan de gevolgen.

De voetgangster stak donderdag omstreeks 20.15 uur de Spaklerweg in de hoofdstad over, toen ze werd geschept door een 66-jarige automobilist. De man is aangehouden op basis van het protocol bij een dergelijk ongeval. Uit onderzoek bleek dat hij geen alcohol had gedronken. De bestuurder is inmiddels weer vrij.



Volgens AT5, de nieuwszender van Amsterdam, is er vrijdag door de politie per abuis gemeld dat de vrouw al was overleden. Dit bleek niet te kloppen. De vrouw studeerde in Amsterdam.