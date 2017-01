Weer een aanwinst voor Achilles'29; Groesbekers huren bij de buren

GROESBEEK - De hekkensluiter van de eerste divisie, Achilles'29, slaat weer toe op de transfermarkt. Nassim Amaarouk wordt voor de rest van het jaar gehuurd van NEC.

Dat is alweer de vijfde aanwinst tijdens deze transferperiode voor de Groesbekers. Amaarouk is een 20-jarige middenvelder die tot op heden speelde voor de beloften van NEC.



Vorig seizoen sloot de geboren Rotterdammer al een aantal keer aan bij de trainingen van de eerste selectie, maar tot een debuut in de eredivisie kwam het nog nooit.

Eerder haalde Achilles'29 al Jesse Edge, Emir Smajic, Wim Bokila en Antonio Stankov binnen.