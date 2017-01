Gedumpt geitje ondergebracht bij kinderboerderij

Foto: Politie Zevenaar

ULFT - Het geitje dat op eerste kerstdag werd gedumpt in Zevenaar is door de politie ondergebracht bij een kinderboerderij in de buurt. Dat meldt de politie op Facebook.

Een buurtbewoner trof het diertje op 25 december aan op de kruising van de Wilgenhoek met de Platanenlaan. Het beestje was achtergelaten in een verhoogde doos met een kerstprint op de buitenkant, waarschijnlijk een kerstpakket. Het geitje was destijds erg jong, slechts één á twee weken. De politie zegt het te betreuren dat er geen verdachte is aangehouden. Lees ook: Levend babygeitje in het kerstpakket

