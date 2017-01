Nijmegen blijft Shelter City voor mensenrechtenactivisten: maar budget te laag

NIJMEGEN - Nijmegen blijft onderdak bieden aan verdedigers van mensenrechten. Dat is de uitkomst van de evaluatie na twee jaar Shelter City.

De gemeenteraad besloot in 2014 een proef te draaien met de opvang van activisten.

Budget te laag

Burgemeester Bruls vraagt zich af of het jaarlijkse subsidiebudget hiervoor van 20.000 euro wel toereikend is. 'De afgelopen periode waren de financiën wat betreft opvang gunstig maar het is de vraag of dat voor de toekomst ook weer geldt. Maar dit is nu eenmaal het budget zoals de gemeenteraad dat heeft afgesproken.'

Daarnaast blijkt uit de evaluatie van het project dat er meer aandacht moet komen voor de keuze van het profiel van de mensenrechtenverdediger. Bruls: 'De vier mensen die hier zijn gekomen konden zeker op adem komen, maar het is de vraag of zij met hun verhaal ook aansluiting konden vinden bij een breder publiek in Nijmegen.'

Veiligheid voorop

Bovendien mag er volgens de gemeente meer publiciteit komen voor het Shelter City project. De moeilijkheid hierbij is dat tegelijk de veiligheid van de activist voorop moet staan. Vaak gaat het immers om personen die in eigen land worden vervolgd.

Bruls weet nog niet hoe dit in de praktijk moet uitpakken. 'Misschien door wel aandacht te vragen voor het verhaal zonder het gezicht te laten zien. Maar dat is moeilijk omdat mensen er vaak toch een gezicht bij willen zien.'

Portret van mensenrechtenverdediger Placide uit D.R. Congo, die ook in Shelter City zat: