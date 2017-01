Toekomst jongerencentrum Staddijk wordt komend jaar onderzocht

Foto: N1

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen onderzoekt gedurende het komende jaar verschillende opties voor de toekomst van jongerencentrum Staddijk. De subsidie aan de stichting die het gebouw in gebruik had werd eind 2016 ingetrokken omdat deze te weinig activiteiten organiseerde. Nu is besloten om het pand in 2017 nog beschikbaar te laten voor (jongeren)activiteiten.

De mogelijke opties die bekeken gaan worden zijn divers. Er zal worden onderzocht of openstellen voor andere doelgroepen een goede oplossing kan zijn. Naast verhuur aan externe partijen is ook verkoop van het pand is een optie. Daarnaast is mogelijk dat er in de toekomst een horecagelegenheid in het gebouw komt. Het geld, dat normaliter gereserveerd was voor de stichting JC Staddijk, wordt nu besteed aan jongerenwerk in Dukenburg, laat wethouder Renske Helmer weten.

