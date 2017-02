Een Tokkiestraat? Leven en laten leven is het motto in de Grondelstraat

ARNHEM - De Grondelstraat in Arnhem staat in een kwaad daglicht sinds Nederland smulde van 'Tokkiefilmpjes' op Youtube. Beelden met daarop vechtende buren, middelvingers, scheldpartijen en kinderen die een fiets vernielen. De filmpjes gingen viral, zoals dat heet. Maar wat is de Grondelstraat voor een straat? Wie wonen er en waarom liep het zo uit de hand? Verslaggevers Marc Loeven en Sandrina Hadderingh spraken met tientallen bewoners.

Een Surinaamse man tilt de rieten mat op die voor zijn raam hangt. Hij schudt zijn hoofd. Nee, hij wil niet met ons praten. De mat valt neer en zorgt er voor dat niemand naar binnen kan kijken. Voor de meeste ramen van de huizen aan de Grondelstraat hangen dichte gordijnen. De buitenwereld blijft buiten.

'Geen last van'

Ook bij Truus en Willem (niet hun echte namen) kun je niet naar binnen kijken. Zij hebben hun zithoek naar de achterkant van het huis verhuisd. Aan de tuinkant, want voor zitten ze al jaren niet meer. 'Achter hebben we met niemand iets te maken.' Het echtpaar woont er al zeker dertig jaar. Vooral de beginjaren waren fijn. Een kinderrijke volksbuurt, gezellig. Nog steeds hebben ze prima buren. 'Links woont een prima kerel, met rechts hebben we niet zoveel contact, maar we hebben er ook geen last van.'

'Alles wordt afgepakt'

Willem zit in de WW. Na tientallen jaren hard werken bij een groot bedrijf was hij de klos bij een reorganisatie. Hij zit een paar jaar voor zijn pensioen. 'Ik moet twee keer per maand solliciteren, maar je denkt toch niet dat ik nog aan werk kom? We hebben vierhonderd euro netto ingeleverd, op alles bezuinigd. Het is niet anders. Willem sukkelt met zijn gezondheid. Een kapotte knie en heup, hij heeft een hartaanval gehad. Het gaat niet zo makkelijk meer. 'Al die jaren knetterhard gewerkt en nu wordt ons alles afgepakt.' Truus zet koffie voor ons. Ze wilde ooit wel weg uit de wijk. Een stap die zij en Willem niet durfden te maken. De hoge huren elders houdt ze in de Grondelstraat.

Willem heeft het huis opgeknapt. Gestucte muren, mooie plavuizen op de vloer. Het huis is gezellig en modern ingericht. Ze vinden het vreselijk dat hun straat als Tokkiestraat wordt afgeschilderd. 'We hebben er geen last van. Leven en laten leven. Maar mooi is het natuurlijk niet.' Truus geeft toe dat ze zich er voor schaamt.

'Hier werken ook mensen'

Op straat treffen we Miranda (niet haar echte naam). Typisch Arnhems accent, geblondeerde haren, kordaat. Ze wil wel praten, maar heeft het druk. 'Ja ik werk hè. Je hebt hier ook mensen die werken.' Ze woont al meer dan veertig jaar in de wijk, heeft de sfeer zien veranderen. 'Ik heb er geen last van hoor. Ik heb hele lieve buren. Fijne mensen. Die vrouw die nu voor problemen zorgt is zielig, die heeft hulp nodig. Maar ja, als je geen hulp wilt... Ze is van het padje. Ik doe er niet aan mee hoor, maar als je er naast woont, kan ik me voorstellen dat het te veel wordt. Ja, en dan gebeurt dit hè.' Ze verwijst naar de 'Tokkiefilmpjes' op YouTube waarop burenruzies worden uitgevochten. Choquerende filmpjes, met scheldpartijen, vernielingen en middelvingers. Heel Nederland smulde er van. De filmpjes gingen viral.

De Grondelstraat is een straat in de wijk Malburgen Oost, de vissersbuurt. Een zogenoemde 'multiculti' straat. Er wonen mensen uit alle windstreken, naast 'echte' Malburgers. Mensen die moeten rondkomen van niet al te veel geld. De woningen zijn goedkoop, zo tussen de 450 en 600 euro per maand. Dit heeft tot gevolg dat ook mensen die al jarenlang werkloos zijn, een psychische stoornis hebben of aan drank zijn verslaafd er terecht komen. Volkshuisvesting en de gemeente Arnhem investeerden de afgelopen jaren miljoenen in de wijk. Maar armoede laat zich niet gemakkelijk uitbannen, zo blijkt maar weer in de Grondelstraat. (Foto: Omroep Gelderland)

'De buurt is achteruit gegaan'

We bellen aan bij verschillende mensen. Soms gaat de deur op een kier. Mensen zijn vriendelijk, maar het komt nu niet uit en nee, ze hebben geen last van anderen. `Leven en laten leven', zegt een oudere dame die al vanaf het begin in de wijk woont. Praten met journalisten, dat hoeft van haar niet. Voor de zekerheid loopt ze nog even naar binnen, om te vragen hoe haar man er over denkt. Maar ook die heeft er geen behoefte aan. 'De buurt is achteruit gegaan', wil ze nog wel kwijt. 'Ze moeten de boel opknappen.' Ze wijst naar het verfwerk en de dorpels van het huis. 'Hebben ze een nieuwe vensterbank bovenop gezet.' Ze schudt haar hoofd. De deur gaat dicht. Een blik in de huiskamer gaat niet. Er hangen dichte gordijnen.

'De buurt is gastvrij'

Recent was er brand in een woning in de Grondelstraat. De bewoner had een pan op het vuur vergeten. Hij nodigt ons uit binnen te komen. Een kameraad is op bezoek. Het is in de ochtend, maar de bierblikken zijn al open. De sfeer is opperbest. De mannen maken lol en grappen. Ze vinden het een prima buurt. Leven in de brouwerij. Iedereen is gastvrij. 'Je krijgt overal koffie, of een biertje. En als je dat niet wilt, ook goed. Je moet leven en laten leven.' Ja die filmpjes, 'Ach er gebeurt wel eens wat, maar het wordt opgeblazen.' De man woont al enige jaren in de Grondelstraat. 'Ik doe wat ik moet doen. Ik houd mijn huis schoon, doe de afwas. Ja, iedereen kan doen wat hij wil. Leven en laten leven hè.' Zijn buren denken daar anders over. 'Je zou maar in bed liggen en de boel gaat in de fik.'

'We zorgen hier voor elkaar'

'Ach in elke straat gebeurt wel eens wat, maar Tokkies wonen hier niet. We zijn een volkswijk. Het is hier vooral gezellig.' Aan het woord zijn Helga en Daniëlle. De twee wonen tegen over elkaar en zijn al jaren vriendinnen. Als Daniëlle werkt, zorgt Helga voor haar kinderen. Daniëlle woont naast de vrouw van de filmpjes. 'Het was wel heftig. Mijn kinderen waren angstig door de vechtende buren en de politie die via ons huis naar de vrouw toe wilde. Ze laat niemand binnen, ook geen hulpverleners.'

Helga woont al tientallen jaren in de Grondelstraat. Foto: Omroep Gelderland

Helga woont al 35 jaar in de straat. Ach, ik heb veel meegemaakt en veel zien veranderen. Er wonen veel nieuwe mensen, maar ik hoef niet met iedereen contact.' Helga roemt de sfeer: 's Zomers gaan de zwembadjes naar buiten, spelen overal kinderen. Heeft de één geen geld voor ijsjes, dan betaalt de ander. Hier zorgen mensen voor elkaar.' Beide vrouwen vinden het jammer dat de Grondelstraat in een slecht daglicht is komen te staan. 'Dat gedoe met de overbuurvrouw, dat is niet goed, de vrouw heeft een beperking en heeft hulp nodig. Maar ze laat niemand binnen. Tja en wat moet je dan?'

